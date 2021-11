Marco Giallini a Orvieto per girare il nuovo film ‘Il principe di Roma’: cercasi comparse

ORVIETO – La città della Rupe è di nuovo sotto i riflettori, questa volta si gira ‘Il principe di Roma’. Film con Marco Giallini, prodotto da Lucky red con Rai cinema e in collaborazione con Sky: aperto il casting. La produzione cerca delle comparse, uomini e donne tra i 18 e i 60 anni, disposti ad andare in scena tra il 22 e 27 novembre. Le comparse donne dovranno avere un età compresa tra 18 e 60 anni, capelli colorati ‘al naturale’, un altezza massima di 170 cm e una taglia compresa tra la 38 e la 46. Per gli uomini invece non sono ammesse rasature e doppi tagli, nemmeno colori di capelli non naturali e la taglia deve essere compra tra la 46 e 52. È necessario inoltre potersi recare a Orvieto in modo autonomo ed essere provvisti di Green pass in corso di validità. Il film riadatta all’italiana il ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens. La scena è ambientata nella Roma del 1800 ed è la storia di Bartolomeo, uomo ricco e avido con l’ambizione di diventare un nobile. Tra gli attori non solo il protagonista Marco Giallini, ma anche Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston.