Marco Bocci e Laura Chiatti per la prima volta insieme sul set: le riprese per il nuovo film anche in Umbria

PERUGIA – Per la prima volta insieme sul set. Sarà il film ‘La Caccia’ a unire Marco Bocci e Laura Chiatti anche davanti alle cineprese, anche se non entrambi reciteranno nel lungometraggio. Sì, perché Bocci è il regista e Chiatti, invece, fa parte del cast, ricoprendo il principale ruolo femminile, ossia quello dell’unica figlia femmina dei quattro figli che perdono improvvisamente il padre e a causa del lutto tornano a riunirsi dopo diversi anni di lontananza. I coniugi più famosi dell’Umbria hanno inserito anche una città della regione tra le location in cui sono state programmate cinque settimane di riprese: si tratta di Terni che, insieme a Roma e Rieti, ospiteranno cast e troupe del film prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema.