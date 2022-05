Maratona delle Acque, la 44esima edizione vede sul podio Mohammed El Mounin e Patrizia Giannini

TERNI – Edizione entusiasmante. Così lo staff organizzativo di Acea Ambiente Maratona delle Acque definisce la 44esima edizione che avrebbe portato a Terni più di 400 atleti provenienti da diverse regioni più una numerosa squadra di piccoli corridori. Gara caratterizzata dal tradizionale tracciato molto tecnico con un importante dislivello positivo nella prima metà. Sul gradino più alto del podio della classifica maschile è salito Mohammed El Mounin, atleta dell’Amatori Podistica Terni, che ha concluso la gara in 1h17’40”. Secondo posto per Egidio Serantoni della stessa scuderia, già vincitore della passata edizione, con 1h18’47”. Terzo sul podio, Marco Capocci della #Iloverun Athletic Terni, che ha chiuso in 1h19’30”. La classifica femminile vede trionfare Patrizia Giannini dell’ASD Athletic Lab Amelia, che ha chiuso la gara in 1h33’41” Secondo posto per Giordana Baruffaldi della CUS Pavia, con un tempo di 1h36’51” Terzo gradino del podio per Martina Mosca della Amatori Podistica Terni con 1h44’29”.