Manutenzioni delle strade, Anas mette sul piatto 20 milioni di euro

PERUGIA – Venti milioni di euro per le manutenzioni straordinarie delle strade dell’Umbria. Queste le risorse stanziate da Anas per gli interventi da qui al 2023 sulle vie di collegamento di sua competenza, ma anche opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni.

Bando Il bando finalizzato alla definizione dell’accordo quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività, è stato pubblicato lunedì e scadrà il 3 febbraio 2020, termine entro il quale le aziende dovranno presentare la candidatura per aggiudicarsi l’appalto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. Con lo stesso accordo quadro saranno successivamente indicate le arterie viarie su cui intervenire. L’operazione quadriennale interessa tutta Italia e il bando, suddiviso in 23 lotti da Nord a Sud, ha una disponibilità finanziaria di circa 360 milioni di euro, come emerge nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. “Anas – ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Simonini – sta intervenendo in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della propria rete stradale e autostradale. Stiamo lavorando per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese. L’obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie”.