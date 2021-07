Manifestazione degli Under 30: “Vaccinateci”. E Coletto si scaglia contro il green pass

PERUGIA – Una rappresentanza di giovani Under 30 hanno manifestato sotto la sede del Consiglio Regionale per chiedere alla regione l’accelerazione sulle vaccinazioni.

Gli organizzatori della manifestazione spontanea dichiarano: “abbiamo compreso e rispettato chiusure, didattica a distanza e tutte quelle misure utili a fronteggiare un nemico di cui conosciamo la pericolosità. Da gennaio, nella nostra regione, aspettiamo l’unica vera arma capace di sconfiggere il virus: il vaccino. Oggi, per responsabilità che non ci appartengono, saremo ufficialmente costretti a pagarci un tampone di 20 euro per entrare al ristorante. Viste le tempistiche chiediamo inoltre alla Regione di mettere a disposizione tamponi rapidi gratuiti per fronteggiare questa situazione”. Attualmente solo il 28% per cento dei giovani under 30 risulta vaccinato ed ora è ufficiale la necessità di un green pass che limiti l’accesso dei soggetti non vaccinati a determinati esercizi, quali ristoranti e bar.

Coletto. L’assesore alla sanità Luca Coletto si è schierato dalla loro parte: ” Capisco benissimo i giovani sotto i 30 anni che in questo momento si sentono penalizzati da questa scelta del governo che limita la loro libertà – ha detto Coletto –. Il ministro Speranza a monte di questa decisione si sarebbe dovuto adoperare per garantire alle Regioni il giusto quantitativo di vaccino e coprire così tutti coloro che vogliono immunizzarsi contro il covid e già hanno manifestato l’adesione alla campagna vaccinale. Diversamente significa solo creare ulteriori complicazioni ad una quotidianità che è già molto cambiata a causa della pandemia”.

“Non dobbiamo dimenticare che i nostri giovani non escono solo per divertimento, ma viaggiano per lavoro, per studio e per scambi culturali che non possono essere limitati. Cosi come non può pesare sulle loro tasche la spesa per effettuare spesso il tampone in sostituzione del green pass”.