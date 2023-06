Mancano le coperture: bocciato il project financing per il nuovo ospedale di Terni

TERNI – Un colpo terribile alla gestione della sanità da parte della Regione Umbria arriva dai tecnici dell’ospedale Santa Maria di Terni, precisamente dal Rup, l’organismo che deve dare l’ok al progetto. Ebbene, il piano da da 40 milioni di euro per il rifacimento integrale, seppure a stralci, dell’attuale struttura ospedaliera della Conca è stato clamorosamente bocciato. I vertici tecnici del Santa Maria avrebbero ritenuto il piano economico incerto per mancanza di indicazione delle coperture. Un colpo tremendo per la giunta Tesei e per l’assessore Coletto che avevano previsto un intervento pubblico-privato. Il piano economico coinvolge oltre alla Regione, i fornitori dei servizi, i locatori delle strutture, l’Inail. Tocca ora alla Regione esprimersi ma è chiaro che su queste basi, diventa tutto molto complesso.

A rimetterci è Terni, il cui ospedale è di eccellenza per quanto concerne i servizi forniti ma fortemente obsolescente nel suo contenitore. Ma anche Narni ed Amelia, che avrebbero dovuto essere coinvolti nel nuovo ospedale. Intanto però a Cascia (che è provincia di Perugia), è stata messa la prima pietra per un ospedale nuovo di zecca

La soluzione

Nel dispositivo notificato sia al direttore generale Andrea Casciari sia ai proponenti è specificato che non ci sarebbero le condizioni per procedere, a meno che non siano superate una serie di criticità che il Rup elenca e che sarebbero di tipo finanziario.Tradotto, non ci sono abbastanza soldi per sostenere il progetto.

Nuovi medici solo nel perugino

Ulteriore beffa per la provincia di Terni è l’arrivo di un nuovo primario di cardiochirurgia a Perugia. A Terni c’è appunto una delle eccellenze di cui si diceva, che attira gente da fuori regione ma il primario non c’è, perchè non è stato rimpiazzato. Ci si muove solo sul fronte della Asl 1.

Durissimo M5S

Dura nota di Claudio Fiorelli del M5S, che è parte in causa perchè all’ospedale di Terni lavora come medico anestesista. “Fino a quando i concorsi di primariato verranno fatti solo a Perugia la sanità a Terni non solo sarà continuamente depotenziata, ma, a questo punto, interi reparti rischiano proprio di chiudere. Aver aperto un concorso di primariato per la struttura complessa di cardiochirurgia a Perugia e non a Terni è un indice molto chiaro della volontà di puntare sul capoluogo di regione e depotenziare la nostra città”, si legge in una nota.