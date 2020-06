Maltratta la madre ottantenne e viola il divieto di avvicinamento: in manette 

SPOLETO – Torna di nuovo in carcere il 42enne di Norcia che aveva il divieto di avvicinamento alla madre ottantenne e la l’ontanamento della casa familiare. L’aggravamento della misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Spoleto Paolo Mariotti è arrivata nelle ultime ore a seguito della violazione compiuta dall’uomo che, malgrado i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è tornato nell’abitazione dell’anziana e ha ridato in escandescenze. L’uomo indagato per maltrattamenti in famiglia è stato quindi arrestato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Maiano di Spoleto.