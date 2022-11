FOLIGNO – L’ennesima storia di soprusi e violenze ai danni di una donna. E per questo un sessantenne di Campello sul Clitunno è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia: l’uomo è ritenuto responsabile di aver aggredito la convivente. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine la vittima è stata aggredita all’interno dell’abitazione per motivi banali. A segnalare l’episodio, quindi a richiedere l’intervento della pattuglia, è stato il padre della donna. Le forze dell’ordine riferiscono, inoltre, che anche nei giorni scorsi la donna è stata oggetto di condotte vessatorie.