Maltempo, neve sull’Umbria: Norcia e Valnerina umbra sotto 40 centimetri. Scuole chiuse

NORCIA – La Valnerina si sveglia ricoperta di neve. Norcia, Cascia, Preci e tutti gli altri borghi della Valnerina a valle dell’Appennino umbro sono sotto 40 centimetri di neve. Ma la neve, in Umbria, sta cadendo anche a quote molto basse, come ad esempio a Foligno e Spoleto che stamani si sono risvegliate tutte imbiancate. Così come Gubbio. Fiocchi stanno scendendo anche a Terni. A Perugia ha nevicato così come sul territorio occidentale della regione, quello che dà sul Trasimeno fino ad arrivare nell’orvietano. Pioggia anche a Città di Castello, nel Tifernate la neve sta cadendo sui valichi di montagna. L’intensa nevicata non sta comunque creando particolari disagi alla circolazione stradale, stando al centro operativo della polizia stradale, tutte le principali arterie della regione sono tutte percorribili. Là raccomandazione è però sempre quella di fare attenzione.

Scuole e strade

E nel frattempo ci sono le prime ordinanze di chiusura delle scuole. Studenti a casa a Spoleto, Amelia, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Cascia, Scheggino, Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco, Arrone, Avigliano Umbro, Ferentillo, Montefranco, Stroncone, Montegabbione, Montecastrilli e Montecchio. Sulle strade vengono segnalati rallentamenti per nevicate intense, il valico della Somma è chiuso. Cinque mezzi pesanti si sono intraversati sulla carreggiata a causa della nevicata all’altezza del Valico di Fossato di Vico (Perugia), al confine fra Marche e Umbria, nel tratto di Strada Statale 76 di competenza di Fabriano (Ancona). Traffico completamente bloccato, intorno alle 9 di stamattina, ma solo in direzione Umbria, per circa 10-15 minuti. Nessun disagio per il maltempo nella direzione opposta di marcia, in direzione del capoluogo dorico. Ad Amelia chiuse al transito via Luciano Lama, via Posterola e via Farrattini. Sul resto delle statali la circolazione è regolare anche se sono possibili rallentamenti per mezzi spazzaneve o spargisale in azione.

Strade chiuse nel capoluogo

Nel capoluogo il Comune ha comunicato di aver attuato il piano neve 2023. Le strade che sono state chiuse a Perugia per neve sono:

• Via Alessi

• Via Bartolo (da P.zza Danti)

• Via Cavallaccio (da Via XX Settembre)

• Via Francolina (tratto da via Vincioli a Via dei Priori)

• Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della Pescara)

• Via Madonna del Riccio

• Via Marzia (da Piazza Italia)

• Via Oberdan

• Via Piaggia dei Filosofi (da via dei Filosofi)

• Via S. Prospero (dall’incrocio con via Pellini)

• Via S. Giuseppe (dalla porta di S. Antonio a Via Eugubina)

• Via Serafino Siepi (da Via O. Antinori a Via Ruggero d’Andreotto)

• Piaggia Colombata (da Via R. D’Andreotto)

• Via del Maneggio (da Via Fabretti)

• Via A. di Duccio (da Via del Giochetto)

• Via De Gasperi e limitrofe (Zona Montegrillo)

• Via Don Luigi Sturzo

• Via Fuori la Mura (dall’Arco del Cassero di Porta Sant’Angelo)

• Via e Strada del Bulagaio (da Piazza Fortebraccio all’incrocio di Ponte Rio)

• Nuova strada del Parco di Sant’Angelo (da Via del Bulagaio a Via Sperandio)

• Via Sperandio (da Corso Garibaldi)

• Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta all’innesto su via Bonfigli)

• Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di S. Margherita all’incrocio con via Bonfigli)

• Strada Ponte D’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco – Cenerente alla fine della salita (detta strada del Turione).

La situazione nel Ternano

La Provincia di Terni che ha subito mobilitato tutti i mezzi spazzaneve e spargisale per liberare le strade e rendere sicura la circolazione veicolare. Al momento le maggiori criticità si riscontrano nelle aree a quote più alte, in particolare nell’orvietano, in Valnerina, Valserra e nella zona di Stroncone. Diversi comuni hanno chiuso le scuole. Fra questi Montecastrilli, Amelia, Avigliano Umbro, Montecchio, Montegabbione e Montefranco, dove il sindaco ha disposto lo smart working per i dipendenti del Comune che non hanno potuto raggiungere gli uffici.