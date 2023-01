PERUGIA – “I principali fiumi umbri, a iniziare dal Tevere, seppure interessanti da ondate di piena, sono tutti dentro i propri argini e la situazione al momento è sotto controllo”: a dirlo all’Ansa è Stefano Nodessi Proietti, direttore del Governo del territorio della Regione. “L’unico fiume che è leggermente fuoriuscito è il Nera dalle parti di Scheggino” aggiunge. “Altri piccoli sversamenti – sostiene Nodessi – si sono registrati su alcuni torrenti come il Chiona dalle parti di Passaggio di Bettona. L’ondata di piena del Tevere, in questo momento, sta interessando la zona di Deruta, ma dato che le precipitazioni si sono interrotte, al momento non si registrano criticità particolari, anche perché il livello dei fiumi, compreso il Topino a Foligno, sta scendendo”.