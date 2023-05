Maltempo, dall’Umbria soccorsi in Emilia Romagna: fiumi sotto controllo

PERUGIA – A causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, la Protezione Civile Nazionale ha richiesto alle Regioni immediato supporto attraverso l’invio di squadre per il soccorso in acqua alta stagnante. La Regione Umbria, tramite il Servizio regionale di Protezione Civile ed Emergenze, ha risposto immediatamente mettendo a disposizione una squadra di 4 volontari soccorritori fluviali/alluvionale dotati di gommone e specifiche attrezzature dell’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo (AVCC) di Spoleto.

Personale e controlli

L’AVCC, organizzazione di volontariato iscritta dal 2000 all’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, si è resa immediatamente operativa ed ha raggiunto la destinazione nella mattinata di oggi mettendosi a disposizione del Sindaco di Cesena e del coordinatore operativo delle operazioni di soccorso. Contestualmente dall’Umbria, al momento, sono partite due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria composte da tecnici e sanitari, che stanno già operando per supportare le operazioni di soccorso.

Ulteriori aiuti

Appena la situazione idrogeologica consentirà di valutare meglio le necessità, la Regione Umbria è come sempre disponibile ad attivare ulteriori aiuti in coordinamento col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e i territori interessati. Per quanto riguarda l’Umbria, la situazione dei fiumi è al momento sotto controllo, il Centro di protezione civile regionale è comunque in allerta gialla per il monitoraggio di eventuali dissesti idrogeologici.