Maltempo, in Umbria vento a 157 chilometri orari: allerta arancione

PERUGIA – Ha toccato i 157 chilometri orari a Forca Canapine, sull’Appennino umbro, il vento che sta interessando l’Umbria. A rendere noto il dato è stato domenica l’assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, che è costantemente aggiornato anche sull’evolversi della situazione tramite la sala operativa i Foligno. Non vengono segnate al momento criticità per la popolazione. Melasecche ha parlato di “vento molto forte” registrato nella primissima mattinata di domenica. “Ha toccato – ha aggiunto – 84 chilometri orari a Piediluco ed Acquasparta, 72 a Passignano sul Trasimeno e Città di Castello”.

Situazione in miglioramento

L’assessore ha annunciato che la perturbazione “sta velocemente spostandosi a sud e le previsioni, sia per le precipitazioni che per le raffiche di vento, indicano un notevole calo”. Dal Centro di protezione civile di Foligno, dopo aver parlato con i sindaci dei territori umbri dove si sono registrate criticità, di Assisi, Gualdo Tadino e Bastia Umbra, oltre che con il responsabile dei rapporti istituzionali dell’Enel per i il ripristino dell’energia elettrica a circa 300 famiglie nel comune di Assisi, Melasecche si è recato al centro operativo comunale di Assisi dove ha incontrato la sindaca Stefania Proietti ed i tecnici, compresi quelli regionali del Servizio di mitigazione del rischio idrogeologico. “Per fare il punto sulla situazione – riferisce l’assessore -, verificare i danni e predisporre le misure indispensabili per fronteggiare nella maniera più efficace tali situazioni, a cominciare dalla legge regionale sulla protezione civile di cui si avverte sempre più la necessità in considerazione della frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando anche sul nostro territorio”.