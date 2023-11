Maltempo, in Umbria temporali e forte vento ma nessuna criticità: allerta arancione

La Protezione civile

In Umbria, stando ai dati del Centro funzionale della Protezione civile, le maggiori precipitazioni si sono concentrate in zona Casa Castalda, tra Perugia e Gualdo Tadino, dove sono caduti 108 millimetri di pioggia. Sul capoluogo di regione, invece, se ne sono contatti di millimetri una settantina. Precipitazioni notevolmente meno intense nel ternano. Piogge che sono state accompagnate un po’ ovunque dalle raffiche di vento, a Forca Canapine hanno raggiunto i 128 chilometri orari. Sul fronte delle previsioni meteo, ma giornata odierna resterà ancora interessata dalla perturbazione, con piogge e vento. Fenomeni che andranno in attenuazione dalla serata.

Gli interventi dei Vigili del fuoco

Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Umbria nella notte a causa del maltempo. Nessuno comunque per situazioni particolarmente gravi, secondo quanto reso noto dal Corpo. In provincia di Perugia i vigili hanno poco più di una quarantina di interventi da evadere, per piante e tegole pericolanti, piccoli allagamenti locali, una messa in sicurezza di una copertura ed un recupero autoveicolo. Sono concentrati nella maggior parte nell’ area che va da Perugia a Magione ma comunque diffusi su tutto il territorio della provincia. Attualmente tutte le squadre del comando provinciale sono impegnate ed è stato richiamato personale libero dal servizio dal per fronteggiare l’emergenza nel più breve tempo possibile. In provincia di Terni sono più di una trentina gli interventi fatti dai vigili del fuoco. Tutti nella citta, hanno riguardato la rimozione di rami, piante, segnali stradali e altre parti pericolanti e un allagamento di modesta entità. Nel corso della notte sono state richiamate in servizio cinque unità di di personale libero al fine di predisporre un’altra squadra.

Allerata arancione

Nella nostra regione allerta arancione per vento forte e gialla per temporali ed eventuali criticità idrogeologiche. È stata emessa nel pomeriggio del 2 novembre dal Centro funzionale della Protezione civile regionale e interessa praticamente tutti i 92 comuni umbri per gli effetti della tempesta di origine atlantica che sta interessando gran parte dell’Europa. In particolare il vento forte è atteso nella parte centro-orientale della regione, da nord a sud. Le piogge sono previste su tutta l’Umbria, a iniziare dalla sera del 2 anche a carattere temporalesco, specie sui settori settentrionali è lungo l’Appennino, dove potranno essere anche localmente intensi. La mattinata di venerdì 3 novembre inizierà ancora all’insegna dei temporali, che avranno una tregua nelle ore centrali della giornata per poi riprendere sui settori meridionali. Un miglioramento è atteso a cominciare dalla notte del 4 novembre.