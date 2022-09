Maltempo, in Umbria molti interventi dei Vigili del fuoco: demolite alcune rimesse agricole

PERUGIA – I Vigili del fuoco sono stati impegnati, nel fine settimana, in decine di interventi per i problemi creati dal forte vento in Umbria. In particolare, in provincia di Perugia, sono 160 gli interventi svolti, soprattutto per alberi caduti e rami spezzati, ed altri 200 quelli in attesa. Oltre al personale ordinario sta operando personale Gos (Gruppo operativo speciale) per la disostruzione di alcuni corsi d’acqua in zona Gubbio, a campo Reggiano e San Bartolomeo. In quelle zone i corsi d” acqua hanno reso inagibili alcuni fabbricati fino a demolire alcune rimesse agricole.