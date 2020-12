Maltempo, in 3mila sono rimasti senza luce in Umbria per le vacanze natalizie

Zone “Da Gubbio a Ferentillo a Bevagna. Alcune abitazioni – ha aggiunto Melasecche – sono state dotate di generatori elettrici quando non è stato possibile il ripristino in nottata e l’erogazione ordinaria. Gli interventi stanno tuttora proseguendo per riportare alla normalità la situazione. Voglio ringraziare Enel ed in particolare l’Ufficio relazioni istituzionali – ha sottolineato l’assessore – che si è posto a disposizione per fare da tramite con le squadre che intervenivano sui vari territori, aumentate per l’occasione di quattro unità, per cercare di ridurre al minimo i tempi di attesa che, in alcune frazioni, si sono protratti anche di varie ore”.