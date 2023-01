Maltempo, frana nei pressi di Foligno e disagi in tutta la regione

FOLIGNO – Una frana, che non ha causato danni alle persone, si è verificata alla periferia di Foligno, nella frazione di Vescia, dopo le forti piogge delle ultime ore. Proprio la zona del Folignate è stata la più colpita in Umbria dal maltempo, con allagamenti di strade, sottopassi e scantinati, che si sono tuttavia verificati anche in altre parti della regione, come lo Spoletino, il Ternano e la zona di Marsciano. Non vengono segnalate situazioni di pericolo per le persone. I vigili del fuoco nel primo pomeriggio hanno riferito che la situazione è sotto controllo.

Disagi a Terni Disagi anche per i residenti di località Castelluccio a causa del torrente Tescino. Le piogge intense cadute fra la notte e la mattinata di lunedì hanno infatti aumentato la portata del corso d’acqua, isolando nuovamente i residenti. Per lasciare le proprie abitazioni, a fonte di necessità stringenti, nella mattinata di lunedì è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Terni con i mezzi 4×4 in dotazione. In particolare il personale del 115 ternano ha consentito ad una bambina, accompagnata dalla madre, di potersi recare regolarmente a scuola. Infine, due famiglie erano rimaste isolate dopo a causa dell’ingrossamento del torrente Tiscino.