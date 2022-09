Maltempo, forti piogge e grandinata a Perugia e nel resto della regione

PERUGIA – Forte grandinata a Perugia nella tarda mattinata e maltempo diffuso in tutta l’Umbria anche venerdì dopo i forti disagi causati nella tarda serata di giovedì dai temporali soprattutto nella zona di Foligno, dove una persona è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio dell’immediata periferia cittadina ed è stata salvata dai Vigili del fuoco, ed un fulmine è entrato in una casa dal camino, non provocando tuttavia problemi alle cose, né feriti.

Nel Ternano

Alberi caduti nel Narnese e diverse strade allagate nella città di Terni, con particolari criticità nei sottopassi, nonché danni da fulmini a Stroncone: una tv bruciata e una caldaia danneggiata. Questo il bilancio delle conseguenze derivanti dalla violenta bomba d’acqua che si è abbattuta su tutta la provincia tra le 18.50 e le 19.30 di giovedì 29 settembre, quando una pioggia consistente già cadeva dalle 16.30. I rovesci in serata hanno assunto carattere temporalesco, poi la tregua con precipitazioni più modeste. La situazione ha comportato comunque l’impiego di personale di forze dell’ordine e vigili del fuoco già a partire dalle 18. Allagamenti si sarebbero verificati anche in alcune aree dell’ospedale di Terni.

Allerta arancione

Il centro funzionale decentrato della regione Umbria, sulla base delle valutazioni meteorologiche elaborate oggi, tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli, tenuto conto che nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni da moderate a localmente elevate sul territorio regionale, ha diramato dalle ore 14 fino alle ore 24 di oggi, l’allerta arancione; per la giornata di domani sabato 1 ottobre, è diramata l’allerta gialla.