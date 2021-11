Maltempo, fiocchi di neve in diverse zone della regione

PERUGIA – Lunedì mattina con fiocchi di neve in numerose zone della nostra regione. Nel Perugino ma anche nel Ternano. Lunedì mattina, lungo la SS71 Casentinese Romagnola il traffico è stato temporaneamente bloccato, in provincia di Terni, per via di un mezzo intraversato. Nel tratto in questione, tra i km 69 e 80, era in corso una forte nevicata. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la gestione della viabilità. Neve anche lungo la strada statale Flaminia e sulla E45, in particolar modo nell’area di Todi. Al momento, comunque, disagi contenuti.