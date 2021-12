Maltempo, Castelluccio di Norcia si risveglia sotto un manto di neve

NORCIA – Una forte nevicata, nella notte tra venerdì e sabato, ha interessato le quote più alte dell’ Appennino umbro marchigiano: Castelluccio di Norcia e altre località sopra i mille metri si sono svegliate sotto un abbondante manto bianco. Fiocchi sono caduti anche attorno ai 500-600 metri di quota, il centro storico di Norcia è imbiancato, anche se la neve, con il trascorrere della mattinata, è in via di scioglimento. Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbra, già nel pomeriggio sabato la situazione andrà migliorando e cesseranno le precipitazioni, per lasciare spazio, domani e lunedì, a due belle giornate di sole. Le temperature minime nelle prossime 48 ore sono date in sensibile calo.