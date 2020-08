Maltempo, allagamenti da Perugia a Terni: albero cade su una macchina

PERUGIA – Le abbondanti piogge provocano difficoltà anche nella nostra regione: i pompieri domenica mattina hanno effettuato decine di interventi in provincia di Terni e di Perugia. Strade lungo la vecchia Flaminia, all’altezza delle Fonti del Clitunno, un grosso tronco è caduto sbarrando la strada. La zona di Spoleto e della Valnerina è infatti la più colpita: nel centro storico della città del Festival le raffiche di vento hanno danneggiato diversi dehor di bar e ristoranti, mentre a Norcia è stata provvisoriamente chiusa la statale Tre Valli per la presenza di piante in carreggiata. A Terni decine di segnalazioni alla centrale operativa dei Vigili del fuoco per rami spezzati e alberi caduti. Non si sono per fortuna registrati feriti ma in zona Cospea, più precisamente in viale Villafranca, un arbusto ha centrato una vettura in sosta. Un altro si è abbattuto su ponte Garibaldi in via Lungonera Savoia.

Perugia A Perugia il maltempo ha provocato l’allagamento di diverse strade della città tra cui via Mentana, dove la pioggia ha invaso cantine e garage. Dal comando provinciale di Perugia, però, dove sono stati contati 46 interventi in attesa di essere eseguite, viene confermato che le zone più colpite sono quelle di Spoleto e Valnerina, dove si fanno i conti coi danni del maltempo, principalmente allegamenti e piante abbattute dal vento.