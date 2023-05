Maltempo a Terni, pino cade su un auto in sosta senza conseguenze

TERNI – Un pino di grandi dimensioni si è abbattuto venerdì su tre auto in sosta, senza alcuno a bordo, in via Michelangelo Buonarroti, a Terni. Non risultano persone coinvolte anche se la zona densamente abitata. Sul posto per ripristinare le condizioni di sicurezza si sono portati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli agenti della polizia locale e dei tecnici. Si sta infatti valutando se sia rimasta danneggiata anche la linea elettrica presente al di sotto del marciapiede. Via Buonarroti è stata temporaneamente chiusa per consentire gli interventi.