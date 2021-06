Malore mentre sta per uscire: muore a 24 anni il portiere del Campitello

TERNI – Una tragedia immane, che fa tornare alla mente quella solo sfiorata dal danese Christian Eriksen ai campionati Europei. Lorenzo Scorteccia (foto Pagliaricci), 24 anni, portiere del Campitello, girone B del campionato di Promozione, è morto nella serata di mercoledì, attorno alle ore 19, stroncato da un malore mentre si trovava in casa. La tragica scoperta è stata fatta dalla madre, quando è rientrata, verso le ore 20.

Il giovane, che viveva a Borgo Bovio, era tornato a casa dal lavoro per farsi una doccia e si stava preparando per andare a giocare a padel con gli amici, quando all’improvviso mentre si trovava in bagno ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi subito attivati, sul posto oltre al 118, anche gli agenti della polizia di Stato di Terni.

Il ragazzo era conosciutissimo: aveva giocato anche col Massa Martana e con diverse altre squadre ma soprattutto si tratta di un atleta, pur dilettante certamente, ma abituato a fare sport e ad essere controllato. Nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia, ma sulle cause del decesso sembrano esserci pochi dubbi.

Alla famiglia di Lorenzo le più sentite condoglianze dalla redazione de lanotiziaquotidiana.it