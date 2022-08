Malore mentre è in vacanza a Cipro: perugino muore sotto gli occhi della compagna

PERUGIA– La vacanza di una famiglia perugina si è trasformata in tragedia. Un uomo di 49 anni è morto per un malore mentre si trovava sulle spiagge dell’isola di Cipro insieme alla compagna. La morte, avvenuta il 16 agosto, è stata resa nota solo in queste ore.

La vicenda

Secondo quanto si apprende l’uomo, originario di San Sisto e che svolgeva il lavoro di rappresentante, stava facendo il bagno in mare quando all’improvviso e per cause ancora da chiarire, il suo cuore ha smesso di battere. Tutto sotto gli occhi della compagna ovviamente ancora in stato di shock. La salma è stata restituita soltanto nei giorni scorsi dopo che le autorità cipriote hanno effettuato gli accertamenti rituali. Tantissimi i conoscenti e gli amici corsi a dargli l’ultimo saluto presso la casa funeraria di San Sisto, dove è stata allestita la salma, prima dei funerali che si terranno oggi.