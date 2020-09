Malore in casa, è morto l’ex patron della Ternana Edoardo Longarini

E’ morto l’ex presidente della Ternana Edoardo Longarini. L’annuncio è arrivato dalla famiglia stessa attraverso l’avvocato Massimo Proietti. Nato a Tolentino, aveva 88 anni. Imprenditore edile ed editore, è stato presidente dell’Ancona, portata dalla serie B alla A e poi ha guidato i rossoverdi dal 2005 al 2017, pur senza mai assumerne la presidenza in prima persona (lo sono stati in momenti diversi i due figli Emanuele e Simone), con una retrocessione in C2 poi annullata da un ripescaggio e una serie B sfiorata, oltre ad un rapporto difficile con la tifoseria. Il decesso è avvenuto per un malore mentre si trovava in casa.

“Con la scomparsa di Edoardo Longarini – si legge nella nota – se ne va un padre esemplare ed uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell’economia italiana nel dopoguerra. Una persona retta che fino all’ultimo ha amato la sua famiglia ed i suoi nipoti. Un uomo che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei suoi congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno tutelati e ripristinati”.

Alla famiglia va il cordoglio della nostra redazione.