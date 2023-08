MAGIONE – Tragedia sfiorata a Dirindello dove sabato notte due ragazze sono andate fuori strada con l’auto che si è ribaltata. Le giovani sono state estratte dall’abitacolo dell’utilitaria, fortunatamente le condizioni delle due giovani non risultano gravi e, in base alle prime informazioni, le due hanno riportato lievi lesioni, ma sono comunque state affidate alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.ell’incidente stradale non risultano coinvolti altri veicoli. Le forze dell’ordine ora faranno accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.