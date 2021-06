Magione, tragedia sfiorata davanti allo Zocco Beach: si ribalta con l’auto, esce illesa

MAGIONE– Si è davvero sfiorata la tragedia nella notte fra Sabato e domenica a San Feliciano di Magione, davanti alla struttura balneare Zocco Beach,

Una ragazza, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile, che secondo quanto emerge, dopo essere finita in un campo, si è ribaltata più volte. A salvare la vita alla ragazza, uscita illesa è stata con ogni probabilità la struttura dell’abitacolo, che seppur molto danneggiata e schiacciata, ha tenuto evitando conseguenze peggiori. Nessun ulteriore mezzo è stato coinvolto. La giovane è stata trasportata via dal 118 per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo e le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto.