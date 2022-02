Magione, Sesso con una minorenne e droga: 38enne finisce in carcere

MAGIONE – Sesso con una minorenne e spaccio. Un trentottenne di Magione è stato portato in carcere dai carabinieri in servizio nella stagione lacustre a seguito delle due sentenze definitive. Per gli atti sessuali con la ragazzina la condanna definitiva risale al 2016, mentre per la droga, che gli era costata anche l’arresto in flagranza, la pronuncia è arrivata nel 2020. La Procura di Perugia ha emesso il provvedimento di esecuzione delle due pene e i militari hanno prelevato il trentottenne a casa, portando nel carcere di Capanne, dove dovrà scontare due anni e quattro mesi.