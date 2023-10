MAGIONE – Erano sporchi e denutriti, alcuni anche malati, 24 cani che sono stati sequestrati a un privato cittadino dopo un controllo nella sua proprietà, a Magione, da parte dei carabinieri forestali, insieme al servizio veterinario della Usl Umbria1 e ad un tecnico accalappiatore.

Degrado e sporcizia

Gli alloggi degli animali erano in una situazione di forte degrado e sporcizia. Al loro interno è stata accertata la presenza di 24 cani meticci di cui cinque cuccioli di pochi giorni di vita. Di questi, solo cinque erano regolarmente microchippati e iscritti all’anagrafe canina, dichiarati di razza Pointer inglese. Il proprietario è inoltre risultato in possesso di altri sette cani non presenti sul posto al momento del sopralluogo e non rintracciabili. Gli animali erano denutriti, molti in condizioni scheletriche, collocati in box completamente ricoperti da feci, sopra le quali venivano alimentati. Le scarse ciotole dell’acqua risultavano sporche e melmose.