MAGIONE – È stata denunciata per furto una 50enne italiana, residente a Magione, che ha rubato gioielli alla madre. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto è partito dall’ennesima denuncia presentata dall’anziana, insospettita perché i ladri ogni volta riuscivano a portare via qualche gioiello senza mai provocare danni o effrazioni. Insospettiti, i carabinieri hanno cominciato a raccogliere informazioni sui vicini e sulle persone che in generale frequentavano la casa. Oltre a ciò, i militari hanno controllato alcuni compro oro presenti nella zona del Trasimeno, scoprendo che in uno solo di questi la figlia della donna, separata, aveva venduto catenine, anelli e bracciali della madre per quasi cinquemila euro.