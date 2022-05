Magione, quindici grammi di cocaina nascosta in auto: due in manette

MAGIONE – Quindici grammi di cocaina, suddivisi in 15 dosi, sono stati trovati dai carabinieri nascosti all’interno dei bocchettoni dell’ aria di un’ auto fermata a Magione. I due uomini a bordo, di origini albanesi, sono stati arrestati, provvedimento poi convalidato dal giudice che li ha rimessi in libertà disponendo per loro la misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso della perquisizione della vettura i militari si sono accorti che sia lo stereo, sia i bocchettoni dell’ aria presenti sul cruscotto avevano qualcosa di strano. Azionando un meccanismo, infatti, alle spalle della radio si apriva un’ intercapedine all’ interno della quale erano nascosti 4 mila 670,00 euro in contanti. Allo stesso modo, dentro la presa dell’ aria, è stata trovata una scatola trattenuta da una potente calamita con all’interno le 11 dosi di cocaina.