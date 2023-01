Magione, agli attori Laura Chiatti e Marco Bocci conferita la cittadinanza onoraria

MAGIONE – Si terrà domenica 15 gennaio, alle ore 11.30, nella sala del Consiglio comunale di Magione la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Laura Chiatti e Marco Bocci. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, trova la sua motivazione nei legami familiari che uniscono Laura Chiatti a Villa di Magione, dove tutt’ora risiedono i genitori. Qui ha frequentato le scuole e fatto le sue prime esibizioni pubbliche sui palchi delle feste di paese, mostrando fin da subito – spiega il Comune – notevoli doti canore, sempre unite alla simpatia, al fascino e alla bellezza che ancora oggi la contraddistinguono. Luoghi che la vedono spesso presente anche per incontrare quelle amicizie nate in giovanissima età e sempre coltivate.