Magione, Bassetti sul parroco arrestato: “Degrado umano, tradita la mia fiducia”

MAGIONE – Sdegno e dolore. A poche ore dall’arresto del prete di San Feliciano, il cardinale di Perugia e presidente della Dei, Gualtiero Basetti decide di far visita ai fedeli della parrocchia e di usare parole non ambigue. “Se corrisponde a verità la gravità dei fatti – ha evidenziato il cardinale ai fedeli –, soprattutto riguardante i minorenni coinvolti, attribuiti al sacerdote don Vincenzo Esposito, questa vicenda dimostra un degrado umano, morale e religioso sconvolgente. È stata tradita la fiducia del suo vescovo, della Chiesa, dei confratelli e dei fedeli – ha proseguito il presule –. Aveva ricevuto l’incarico di parroco mentre era ancora un frate minore francescano, che pur con i limiti umani avrebbe dovuto svolgere con grande dignità, come avevano fatto i suoi predecessori don Bruno e don Abele”.