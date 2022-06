MAGIONE– Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da definire, a Magione, attorno alle 23, nella zona della discarica di Borgo Giglione. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Perugia, per cercare di domare l’incendio che sta interessando una parte della discarica, circa 300 metri quadrati.

Nell’incendio della discarica stanno collaborando allo spegnimento anche il personale ed i tecnici della ditta che la gestisce. Non si segnalano danni a persone.