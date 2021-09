Madre evade i domiciliari e viene trovata con marito e figlioletti: arrestata

MAGIONE– Una trentenne è stata arrestata dai carabinieri di Città della Pieve a margine di un normale controllo stradale durante il quale la donna ha anche fornito false generalità ai militari nel tentativo di non essere scoperta. I fatti risalgono a sabato scorso quanto la famiglia è stata fermata in zona Torricella di Magione dove la trentenne, italiana e già nota alle forze di polizia, ha detto di non avere i documenti con sé e ha fornito un nominativo ai militari.

Accertamenti

Gli accertamenti conseguenti hanno innervosito la mamma, domiciliata a Roma e disoccupata, spingendo i carabinieri ad approfondire in caserma la situazione. Qui alla fine è stata correttamente identificata, con la banca dati che ne segnalava l’irreperibilità dal 5 agosto scorso, quando le forze di polizia di Roma non l’avevano più trovata a casa, dove avrebbe dovuto scontare i domiciliari. La procura di Perugia ha quindi disposto il carcere per la donna, arrestata per evasione e false generalità.