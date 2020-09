Madre e figlia vengono denunciate per furto in un negozio

ASSISI – I carabinieri di Assisi sono intervenuti in un negozio, dopo la segnalazione del personale di sicurezza, che avevano notato l’ottantenne e la figlia di 49 anni pagare alcuni prodotti per la casa, ma nascondere nella borsette cosmetici per un centinaio di euro. Le due donne, entrambe laziali, sono state fermate prima dell’uscita dall’esercizio commerciale, la merce è stata recuperata e riconsegnata al direttore del negozio, mentre per madre e figlia è scattata la denuncia.