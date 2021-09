Made in Italy nel Mondo, il presidente Mattarella premia il perugino Migliosi

ROMA– Alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Ministro Renato Brunetta, a Roma, a Palazzo Barberini, sono stati consegnati i Premi Leonardo alle imprese che nell’ultimo anno hanno fortemente concorso alla promozione del Made in Italy nel mondo, e i premi di Laurea alle tesi che si sono distinte nel trattare temi rilevanti per il successo del Made in Italy, l’innovazione e la sostenibilità.

Tra i vincitori della XXII edizione (2021) dei Premi di Laurea del Comitato Leonardo anche il Andrea Migliosi, laureato in Ingegneria Edile Architettura presso il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (DICA) dell’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademio 2017/2018.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta in occasione della Giornata Qualità Italia, dopo due anni di pausa a causa degli eventi legati al Coronavirus.

La tesi

Migliosi ha sostenuto una brillante discussione di laurea il 17 aprile 2019, con il suo elaborato di laurea dal titolo “La Fabbrica della Perugina a Fontivegge: ricerca e sperimentazioni rappresentative per la ricostruzione di un luogo identitario della storia”.

Sotto la supervisione dei professori Fabio Bianconi e Marco Filippucci, Migliosi ha poi intrapreso un percorso di sperimentazione atto a rappresentare in realtà immersiva quell’esempio così eccellente di architettura industriale che era la fabbrica della Perugina situata nel quartiere di Fontivegge, ricostruendone la storia, le trasformazioni e la nevralgica importanza nello sviluppo urbano della città.

Il premio

Premiato da Nicola Fabbri, amministratore delegato dell’omonima azienda, Migliosi ha avuto modo di confrontarsi con importanti personalità del mondo imprenditoriale italiano. Alla cerimonia di consegna del premio, infatti, è seguito un incontro dove altri esponenti e dirigenti hanno avuto modo evidenziare l’impegno delle aziende italiane nella manovra di ripresa economica del paese.

Il Comitato Leonardo, fondato nel 1996 su iniziativa comune di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori e uomini di cultura, tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, continua la sua attività di promozione del Made in Italy da ormai oltre venticinque anni.