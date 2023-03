Madame debutta in Umbria grazie a Moon in June: ospite al Todi festival

TODI – Dal palco di Sanremo a piazza del Popolo a Todi, la cantautrice Madame ospite per il suo primo live in Umbria al Todi festival. Il concerto è previsto per mercoledì 30 agosto, a dominare la scaletta ci saranno le canzoni del suo nuovo album, L’amore, in uscita venerdì 31 marzo. È già possibile acquistare i biglietti per il live organizzato da Moon in June in collaborazione con il festival. Una carriera da record quella di Madame, che a soli 21 anni ha già conquistato alcuni dei riconoscimenti più importanti della musica italiana: la Targa Tenco, il premio Lunezia, il premio Bardotti e ben 34 certificazioni tra platino e oro. Madame, inoltre, secondo le stime del servizio di streaming Spotify, sarebbe l’artista donna più ascoltata in Italia negli ultimi dieci anni, superando anche pilastri della musica italiana come Elisa e Giusy Ferreri.

Un’estate di concerti

La data todina del tour Madame live 2023chiuderà per l’artista un’estate di concerti che toccheranno la penisola da nord a sud. Il tour 2022 di Madame ha conquistato il pubblico con una lunga lista di date sold out, come potrebbe succedere presto anche per questa 37esima edizione del Todi festival, che si protrarrà dal 26 agosto al 3 settembre con una serie di eventi ancora da scoprire.