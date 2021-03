Lutto nello sport umbro: è morto Rodolfo “Poppi” Vinti

PERUGIA – Con il cuore a pezzi lo Junior Tennis Perugia saluta Rodolfo ‘Poppi’ Vinti. Lo storico fondatore del circolo di via XX settembre è scomparso ad 85 anni alle prime ore di martedì 2 marzo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Con il suo innegabile carisma, aveva dato vita al club gialloblù il 3 agosto 1972 portandolo poi a vivere stagioni di straordinario successo culminate con l’organizzazione degli Internazionali Femminili d’Italia nei primi anni ’80. Sui campi in terra rossa del circolo perugino, grazie a lui sono transitate stelle assolute del tennis come Chris Evert, Virginia Ruzici e poi Anna Kournikova. Figura di riferimento per tutto il mondo della racchetta regionale, prima giocatore e poi dirigente, è stato presidente dello Junior fino a marzo 2017, quando ha passato il testimone ai Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. “Una notizia che non avremmo mai voluto commentare – sottolineano -. Per tutti noi ‘Poppi’ è stato un secondo padre, un consigliere, un amico fraterno. In poche parole è stato tutto”. In segno di lutto e di rispetto, mercoledì 3 marzo lo Junior Tennis Perugia rimarrà chiuso.

