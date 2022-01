Lutto nello sport umbro: è morto Guazzaroni, ct del Karate d’oro a Tokyo 2020

TERNI – Una scomparsa improvvisa, per cause che ancora risultano da chiarire: è morto nel pomeriggio del 30 gennaio Claudio Guazzaroni, titolare dell’omonima società sportiva ternana e direttore tecnico della nazionale italiana di Karate che ha brillato agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ne dà l’annuncio la Fijlkam che scrive: ” Ci ha lasciati oggi Claudio Guazzaroni, Capo Allenatore della nazionale di karate, da un ventennio seguiva gli atleti di alto livello della specialità kumite come componente della Direzione Tecnica nazionale. Numerosissimi i risultati ottenuti dai “suoi” atleti, tra i quali campeggia l’oro olimpico di Luigi Busà ai Giochi di Tokyo 2020, capolavoro sportivo e coronamento della lunga passione e della grande dedizione per il Karate. Prima che Tecnico in nazionale Claudio Guazzaroni è stato un grande Atleta, suo il titolo italiano dal 1979 al 1993 e ricco il palmares internazionale negli stessi anni: per tre volte fu vice campione del mondo e una volta bronzo mondiale, conquistò un argento e tre bronzi ai Mondiali a squadre, ebbe due medaglie d’oro e una di bronzo ai World Games, fu Campione d’Europa per due volte e, in aggiunta, conquistò un argento e otto medaglie di bronzo sempre agli Europei individuali,mentre con la squadra ottenne due 2 argenti continentali. Tra le sue onorificenze la recentissima Palma d’Oro al Merito Tecnico, una Palma d’argento CONI nel 2017 e una Palma di bronzo CONI del 2008. Ma oltre tutti i blasonati risultati conquistati da Claudio Guazzaroni nella sua carriera sportiva tutti lo ricorderemo per la sua gentilezza, la modestia e la sua riservatezza, per l’immensa competenza nel suo lavoro e lo speciale rapporto di stima e fiducia che stabiliva con gli atleti e con i colleghi. La FIJLKAM tutta si stinge attorno alla famiglia Guazzaroni e piange l’enormità di questa perdita. Sit tibi terra levis Claudio”.

Le reazioni

Così l’assessore allo sport del comune di Terni Elena Proietti che su facebook scrive: “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Claudio Guazzaroni, un uomo buono e gentile, venuto a mancare oggi – scrive in un post su facebook Elena Proietti, assessore comunale allo sport – La nostra città perde una persona di estrema umanità oltre che uno sportivo di altissimo livello. Dal punto di vista personale sono molto triste in quanto, oltre che essere un amico, è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando sono diventata assessore allo sport. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed allo staff della Fijlkam. Tutti noi lo ricorderemo con immenso affetto”.

Così il sindaco Leonardo Latini: ” Il mondo dello sport e la città di Terni piangono la scomparsa del maestro di karate Claudio Guazzaroni, nato a Orte, ma ternano di adozione. Icona mondiale delle arti marziali, negli anni ‘80 e ‘90 è stato uno dei campioni di kumite più importanti a livello nazionale e internazionale, prima di ricoprire la carica di capo allenatore della Nazionale italiana. Di recente, in qualità di Commissario tecnico della nazionale azzurra Fijlkam di Karate, aveva accompagnato Luigi Busà alle Olimpiadi di Tokyo, festeggiando insieme una spettacolare medaglia d’oro che abbiamo celebrato anche a Terni.La città perde uno sportivo eccezionale, un uomo di grandi valori umani, un esempio per tanti giovani che si avvicinano alla pratica delle arti marziali. Lo è stato anche per me che da giovane, per qualche anno, ho praticato il karate. Mi stringo intorno al dolore della famiglia e degli amici più cari. Addio maestro. Ci mancherai tanto”.

Così Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni di Terni: “Una notizia terribile che non avrei mai voluto ricevere e che mi lascia dentro una grande tristezza. La scomparsa di un Tecnico, di un Uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport con passione e amore dando tutto se stesso ed ogni suo momento alla crescita dei suoi allievi e della sua disciplina. Ci eravamo incontrati alla vigilia della sua partenza per Tokyo e con emozione mi aveva parlato del grande onore nel partecipare al più importante degli eventi sportivi che gratificava tutta la sua carriera di tecnico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutto il movimento sportivo ternano. A titolo personale e a nome del CONI Umbria porgo alla Famiglia ed alla FIJLKAM le più sentite condoglianze”.

Umbria in alto a Tokyo 2020

Guazzaroni è stato protagonista assoluto a Tokyo 2020 con la medaglia d’oro di Busà, che recentemente proprio insieme a lui è stato ospite per un evento con gli studenti di Terni e con il bronzo di Viviana Bottaro.