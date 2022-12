Lutto nella Ternana: è scomparso Angelelli, ex dirigente rossoverde

TERNI- Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso a 76 anni Angelo Angelelli. Ex arbitro di serie A, è stato a lungo team manager della Ternana.

. Angelelli ha fatto parte della Can per la Serie A e B tra il 1978 e il 1984. La prima gara diretta in Serie B fu Spal-Taranto 0-2 del 4 febbraio 1979 mentre l’esordio in Serie A avvenne il 10 maggio 1981 in Pistoiese-Fiorentina 0-1. In totale ha diretto 9 partite nella massima serie e 56 in quella cadetta. Una volta chiusa l’esperienza da arbitro è stato a lungo nella Ternana sia come team manager che come addetto all’arbitro.

Alla sua famiglia ed a quanti lo conoscevano vanno le condoglianze della nostra redazione.