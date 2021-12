Lutto nella chiesa umbra: è morto monsignor Giuseppe Chiaretti

PERUGIA – Non ce l’ha fatta monsignor Giuseppe Chiaretti. L’arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, si è spento nella giornata di giovedì (alle 13.20) all’ospedale di Perugia, dove era stato ricoverato nella residenza sanitaria assistita, per una grave insufficienza respiratoria. Aveva 88 anni.

Chi era

Nato a Leonessa, era stato parroco a Vallo di Nera e poi vescovo a San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto (con ordinazione a Spoleto), prima di essere indicato alla guida della Curia di Perugia Città-della Pieve nel 1995, incarico che aveva lasciato nel 2009, presentando a Papa Benedetto XVI la rinuncia per sopraggiunti limiti di età. Ruolo poi assunto da Gualtiero Bassetti. E’stato vicepresidente della CEI per l’Italia centrale e presidente della Conferenza episcopale umbra. Inoltre è stato membro del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

La presidente Tesei

“Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di Monsignor Giuseppe Chiaretti. Vorrei esprimere il mio personale e profondo cordoglio, e quello di tutta la Giunta regionale, per il lutto che ha colpito la ‘chiesa umbra’”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha voluto manifestare «grande vicinanza” ai familiari di monsignor Chiaretti ed alla comunità cattolica umbra che “con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale. Un pensiero particolare va all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di cui monsignor Chiaretti è stato, per molti anni, preziosa guida”.