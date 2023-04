Lutto nel mondo del giornalismo ternano: è morto Moreno Asciutti

TERNI – Il malore che cinque anni e mezzo fa lo ha tolto al lavoro ed alle amicizie, aveva imposto nuove regole a lui e ai suoi cari, alla sua amata Lorella. Ma in tutti c’è sempre stata la speranza che prima o poi si potesse tornare a rivedere il suo sorriso. Così non è stato, purtroppo. Moreno Asciutti, giornalista e cineoperatore ternano, è morto nel pomeriggio del 4 Aprile a 61 anni. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate.

Moreno Asciutti è stato per tanti anni l’uomo della Rai a Terni e non solo: giornalista pubblicista, operatore di ripresa per la Snap, società a cui la tv pubblica affida le riprese sul territorio, non mancava mai agli eventi di cronaca ma soprattutto sportivi, a seguire la sua amata Ternana. “Spaventone”, come scriveva sul suo profilo whatsapp, non faceva mai mancare un sorriso a nessuno. Un sorriso, un abbraccio, un passaggio sulla sua auto durante le lunghe giornate di lavoro. Ed i suoi servizi erano riconoscibili per la cura e la professionalità. Ora ci lascia e sarà un vuoto non facile da colmare. Alla famiglia ed ai suoi cari più prossimi, vanno le condoglianze della redazione de La Notizia Quotidiana.