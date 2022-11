Lutto nel giornalismo umbro: è morto Pasquale Baruffi

CITTA’ DI CASTELLO – Lutto nel mondo del giornalismo umbro: è morto giovedì a 79 anni Pasquale Baruffi. A lungo corrispondente per varie testate regionali, su tutte La Nazione e Il Giornale dell’Umbria, attento osservatore delle vicende di Città di Castello e dell’intero Alto Tevere. A darne notizia è il Comune, fra i cui addetti stampa figura il figlio, Marco Baruffi.

Il sindaco Luca Secondi parla di “grave perdita non solo per la famiglia, ma anche per la comunità locale di cui per gran parte della sua vita ne ha narrato le vicende che l’hanno caratterizzata in maniera puntuale e professionale dimostrando sempre senso di appartenenza ed orgoglio alla storia e alle tradizioni”.

Baruffi era iscritto dal 1977 nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti. I funerali avranno luogo Sabato 19 novembre alle ore 10 alla Chiesa San Giuseppe di Graticole a Città di Castello.