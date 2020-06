Lutto nel giornalismo umbro: è morto il collega Gianni Fabi

PERUGIA – Lutto nel giornalismo umbro: è morto nel pomeriggio di sabato Gianni Fabi. Cronista del Messaggero, seguiva il Perugia, aveva 82 anni. Fabi era uno dei decani della stampa regionale: dagli inizi con La Nazione, per oltre 40 anni ha raccontato le gesta del Grifo anche su testate extraregionali, come il Gazzettino di Venezia. . Dopo un lungo periodo a La Nazione era passato negli anni ’90 a collaborare nella redazione perugina de Il Messaggero, ed anche per questa testata ha continuato a raccontare le imprese dei Grifoni. Solo negli ultimi anni per motivi di salute aveva chiuso una lunga e proficua carriera giornalistica. . Lascia la moglie Lilia e i figli Francesco e Barbara, ai quali la redazione di Lanotiziaquotidiana porge le sentite condoglianze.

Nella foto, tratta dal profilo della collega Francesca Mencacci, Gianni Fabi è il secondo da destra