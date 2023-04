Lutto nel commercio perugino, è morto Lino Ricci

PERUGIA- Lutto nel mondo del commercio perugino. E’ morto Lino Ricci, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento su corso Vannucci e veterano del commercio in centro storico.

Il suo negozio è infatti all’interno di palazzo dei Priori dal 1978, in una delle location certamente più importanti e prestigiose della città. Ricci, tra gli imprenditori più conosciuti a Perugia, era malato da tempo.

I funerali sono fissati per lunedì 3 aprile alle 16 nella chiesa di Santo Spirito.

Alla famiglia vanno anche le condoglianze della redazione de La Notizia Quotidiana.