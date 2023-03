PERUGIA – Giovedì pomeriggio, una scossa di terremoto è stata avvertita a Perugia alle 16.05. La magnitudo è di 4.4 con epicentro a Umbertide (precisamente lungo la Pian d’Assino, fra Umbertide e Gubbio), 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita nitidamente a Perugia e in buona parte della provincia ma anche distintamente in provincia di Terni.

Una seconda forte scossa ancora più forte di Magnitudo 4.8 , con identico epicentro, è stata avvertita in tutta l’Umbria alle 20.08.

Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni ingenti. È quanto comunicano dalla Sala operativa della protezione civile regionale, che si è subito attivata, contattando i Sindaci o i responsabili della protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini.

La presidente della Regione Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche si sono messi subito in contatto con i vertici della Protezione civile e la Sala operativa per informarsi e seguire l’evolversi della situazione.

Persone scese in strada

A Umbertide il sindaco della città, Luca Carizia, sentito dall’Ansa, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini. Non si segnalano al momento emergenze in provincia di Perugia. Anche dopo la seconda scossa, tante persone in strada e paura, ma per ora niente danni importanti.

Evacuate palazzine e un’azienda

Il bilancio, sottolineano i vigili del fuoco è di 4 palazzine evacuate e 2 abitazioni oltre ad un’azienda (la Terex) che presenta una trave lesionata. Per il momento ci sono circa 30 persone evacuate. Le aree evacuate sono in zona Pierantonio, Badia Montecorona, Pian D’Assino, Umbertide.

Scuole e università chiuse

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse venerdì a Umbertide, in seguito alla scossa di terremoto, con magnitudo 4.4 registrata giovedì pomeriggio. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell’ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari. Anche il sindaco di Perugia e quello di Corciano hanno disposto la chiusura delle scuole

L’Università degli Studi di Perugia in “via cautelativa” e a scopo precauzionale ha deciso la chiusura di tutte le sedi, comprese le aule studio per la giornata di venerdì 10 marzo. Lo ha reso noto lo stesso Ateneo specificando che sono pertanto sospese tutte le attività accademiche e gli eventi in programma.

Stessa faglia di Amatrice e l’Aquila “E’ stato un terremoto importante, che solitamente si avverte entro un raggio di 100 Km». Lo afferma Thomas Braun, ricercatore dell’Ingv nella sede di Arezzo, al quotidiano La Repubblica. “Difficile dire a distanza di così poco tempo di quale faglia si tratti, con molta probabilità è la faglia Alto Tiberina – afferma Braun – è la faglia già nota: la stessa del terremoto di Amatrice, dell’Aquila, Colfiorito e Gubbio”. Una faglia molto attiva che si trova nell’Appennino. “L’Appennino è come se fosse spezzato – prosegue Braun – c’è la parte nord orientale si muove verso la zona balcanica con 1 o 2 millimetri l’anno, mentre l’altra parte sta ferma. Per “accomodare” questo stress si verificano i terremoti”. Il quadro storico

Ha una sismicità frequente, l’area vicino Perugia colpita giovedì da un terremoto di magnitudo 4,4: lo indica la mappa della sismicità dal 1985 ad oggi preparata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Sulla base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, l’Ingv indica che il più antico fra gli eventi più importanti risale al 23 aprile 1593, con una magnitudo stimata di 5.3. Il 21 settembre 1865 è avvenuto un altro terremoto importante, di magnitudo stimata 5.1. Il sisma più violento è stato quello del 29 aprile 1984,di magnitudo 5.6: interessò tutta l’Umbria settentrionale: le località più danneggiate furono Assisi, Gubbio, Perugia Città di Castello, Valfabbrica e Umbertide. Anche nella zona di Gubbio “sono presenti numerose sequenze sismiche con eventi di magnitudo anche più elevata, come il terremoto di magnitudo di magnituso 4.3 del 22 giugno 2000”.

(Servizio in aggiornamento)