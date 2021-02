L’Umbria torna al Festival di Sanremo: Michele Bravi duetterà con Arisa

CITTA’ DI CASTELLO – A lungo si era ventilata una sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo dopo il podio sfiorato nel 2017 con “Il diario degli errori”, poi alla fine Amadeus ha fatto una scelta diversa. Così Michele Bravi ha fatto uscire lo scorso gennaio “La geografia del buio”, l’album che ha segnato il suo rientro alla musica dopo la vicenda extrartistica dell’incidente stradale del novembre 2018 nel quale ha perso una vita una donna e che di recente lo ha visto patteggiare una pena a 18 mesi, con sospensione e non menzione nel casellario giudiziale.

Michele Bravi però alla fine, al Festival ci sarà lo stesso: sarà ospite di Arisa, che nella serata cover di giovedì 4 marzo, dedicata quest’anno alla canzone d’autore italiana eseguirà una sua versione di “Quando”, del compianto Pino Daniele che come lo scorso anno varrà per la classifica finale. Si tratta della seconda presenza nella serata speciale: nel 2018, quando però i cantanti in gara erano chiamati ad eseguire una rivisitazione del proprio pezzo, accompagnò Annalisa nel brano “Il mondo prima di te”. Michele Bravi dunque tornerà a riassaporare il palco del Festival, anche se senza quel pubblico del quale avrebbe molto bisogno per riprendere slancio