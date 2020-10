L’Umbria torna a dominare la MotoGp: il ternano Petrucci vince a Le Mans. Festa a sorpresa al suo rientro

TERNI – Dopo oltre un anno, l’Umbria torna a festeggiare un trionfo al Motomondiale. Danilo Petrucci, in sella alla Ducati, ha vinto il Gp di Francia di MotoGp, sulla pista di Le Mans, precedendo col tempo di 45’26″578, lo spagnolo Alex Marquez, terzo Pol Espargarò e quarto Andrea Dovizioso. E’ il primo successo stagionale per il pilota ternano, il secondo in carriera nella classe regina dopo quella al Mugello del 2 Giugno 2019.

Una prova di forza per il Ducatista umbro, su una pista che gli porta decisamente bene, con tre podi di fila in tre anni: “Una gara incredibile. Avevo buone sensazioni fin dal mattino, ho atteso a lungo questo successo. Molto felice, sono sempre sul podio – a Le Mans: la vittoria è per chi ha creduto in me in questo difficile periodo”, le parole a caldo al canale ufficiale MotoGp.

La vittoria. Un successo, quello del ternano, che suona come una sorta di bacio d’addio: senza più la fiducia della casa di Borgo Panigale, che ormai lo ha scaricato, il ternano come sempre ci ha messo cuore e rabbia, dimostrando di trovarsi sempre a suo agio sul bagnato. Ed in più la soddisfazione di aver lasciato giù dal podio il compagno di team Dovizioso che gli ha conteso la vittoria sino a 9 giri dalla fine, quando poi ha spiccato il volo.

Festa a sorpresa. I tifosi gli hanno organizzato una festa a sorpresa al Centro di finitura dell’Ast, sulla strada per il ritorno a casa. Lui si è tolto anche qualche sassolino, rivolto al direttore generale di Ducati corse Dall’igna: “Ha fatto malissimo a mandarmi via”…