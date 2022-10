L’Umbria sotto i riflettori, il Capodanno Rai si farà a Perugia in piazza IV Novembre

PERUGIA – L’indiscrezione circolata nei giorni scorsi, è stata confermata. Sarà Perugia a ospitare, il prossimo 31 dicembre in prima serata e in diretta su Rai 1 – L’anno che verrà, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. Lo annunciano la Rai e la Regione Umbria “L’evento, occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria – spiega una nota – che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia”. Come detto a condurre L’Anno che verrà sarà di nuovo Amadeus che già nell’ultimo Capodanno Rai era salito sul maxi palco dell’Acciaeria di Terni nell’ambito di un’operazione da circa mezzo milioni di euro accompagnata da pillole video di promozione turistica dell’Umbria e messa in onda di diverse clip video provenienti dai vari territori della regione.