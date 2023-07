L’Umbria sale sul tetto d’Europa con il fioretto di Alessio Foconi

TERNI – Il campione ternano Alessio Foconi insieme ai suoi compagni di squadra Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Filippo Macchi ha ottenuto una straordinaria vittoria ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Nella quinta giornata di gara, la squadra italiana ha dominato le competizioni, conquistando l’oro e ottenendo punti preziosi per la Qualifica Olimpica di Parigi 2024.

Impegno e dedizione

La squadra italiana di fioretto maschile ha dimostrato una straordinaria coesione e talento già nel corso dell’anno agonistico. Il loro impegno e la loro dedizione li hanno portati a conquistare il titolo di Campioni Mondiali ed Europei del fioretto maschile a squadre. Questi risultati hanno gettato pochi dubbi sulla loro performance eccezionale ai Giochi Europei. I ragazzi italiani, grazie al loro posizionamento al primo posto nel ranking mondiale, sono entrati direttamente nei sedicesimi di finale, affrontando la squadra della Danimarca. La loro superiorità è stata evidente, con una vittoria schiacciante per 45-31.

Il percorso

Nei quarti di finale hanno superato l’Ungheria con un punteggio di 45-33, dimostrando ancora una volta la loro maestria nella disciplina. La semifinale è stata un altro trionfo per la squadra italiana, che ha sconfitto la Gran Bretagna con un punteggio di 45-29, assicurandosi così un posto in finale.

Nella tanto attesa finale, la squadra italiana si è trovata di fronte alla Francia. Determinati a portare a casa l’oro, i nostri atleti hanno offerto una prestazione straordinaria, vincendo in modo trionfale, ma comunque combattendo fino all’ ultima stoccata, con un punteggio di 45-39. Questa vittoria ha confermato la superiorità della squadra italiana di fioretto maschile e ha aggiunto un altro importante titolo al loro palmares.

Giochi Olimpici

La vittoria della squadra italiana ai Giochi Europei di Cracovia 2023 non solo ha garantito loro il titolo di Campioni d’Europa, ma ha anche fornito loro una significativa quantità di punti per la qualifica olimpica a Parigi 2024. Questo successo rafforza le loro probabilità di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici e alimenta le aspettative per ulteriori trionfi nel fioretto maschile ai prossimi mondiali che si terranno a Luglio a Milano. Alessio Foconi e la Squadra Italiana di Fioretto Maschile hanno dimostrato il loro talento, la loro determinazione e la loro maestria nella disciplina, conquistando l’oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Questa vittoria non solo li ha confermati come campioni d’Europa, ma ha anche consolidato le loro speranze di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Continuiamo a seguire con entusiasmo il loro percorso, consapevoli che sono pronti a lasciare il segno nel mondo dello sport del fioretto maschile.